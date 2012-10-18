Движение в тоннеле на ТТК перекрыто из-за ДТП

В тоннеле под Кутузовским проспектом столкнулись Volkswagen и отечественная легковушка, в которой находились баллоны с горючим веществом. От удара на одном из них сорвало вентиль, и газ проник наружу. В настоящее время опасные баллоны увезли

Движение в тоннеле под Кутузовским проспектом перекрыто из-за ДТП, в результате которого столкнулся Volkswagen и "ВАЗ-2111". Сейчас тоннель в районе Третьего транспортного кольца заполнен газом из баллонов, которые перевозила иномарка.

Инцидент произошел около 11.20 18 октября. Ранее распространилась информация о возгорании Volkswagen. Однако, по уточненным данным, пожара не было, сообщает "Интерфакс".

Часть машин сотрудники ГИБДД эвакуировали из тоннеля. Двигатели автомобилей, которые сейчас находятся на месте ДТП, заглушены.

Также из тоннеля эвакуировали людей. На месте работают сотрудники МЧС.

Движение транспорта будет восстановлено после того, как из тоннеля выветрится газ.