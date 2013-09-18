ГИБДД предоставило список машин с номерами серии "777"

ГИБДД предоставило список всех машин с номерами серии "777"

ГИБДД предоставило список автомобилей, для которых были выданы регистрационные номера с новым кодом региона "777", сообщает телеканал "Москва 24".

Больше всего таких знаков получили владельцы автомобилей Hyundai - 64 комплекта, на втором месте оказались Nissan, а вот премиальные немецкие марки - Mercedes, Audi и BMW попали только на 5, 6 и 7 места соответственно. Отечественный автопром добрался лишь до середины рейтинга - всего 32 машины "ВАЗ" ездят с красивыми номерами.

Напомним, в интернете появилась фотография дорогого Mercedes с первым номером новой серии. Кроме этого, в Сети неизвестные предлагали продать такие номера за 12 миллионов рублей. В ГИБДД подчеркнули, что при распределении номеров "блатной" фактор исключен, этим занимается автоматизированная система.