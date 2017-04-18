Нужно ли запрещать неопытным водителям управлять авто с высокой мощностью

Фото: ТАСС/Эдуард Ломовцев

Водителям младше 25 лет и со стажем вождения до четырех лет могут запретить управлять мощными автомобилями. Эту инициативу обсудят в общественном консультативном совете политических партий при Мосгордуме.

Поможет ли инициатива сократить число ДТП на дорогах, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал чемпион России по кольцевым гонкам Борис Шульмейстер.

Кроме автомобилей, для новичков могут запретить и мотоциклы мощностью более 150 лошадиных сил. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит снизить количество автомобильных аварий на дорогах.

"Безусловно, я поддерживаю это предложение. С теми пробками, которые есть в мегаполисе, с тем количеством контролирующих движение камер, немощные автомобили или мотоциклы не нужны никому, – рассказал Борис Шульмейстер. – Если речь идет о том, чтобы попробовать отточить свое мастерство на специальных площадках – как профессиональный спортсмен, я за. Но на дорогах общего пользования в этом нет никакого смысла, тем более с нашими ограничениями скорости".

При этом профессиональный водитель отметил, что эти меры вряд ли помогут добиться от молодых водителей более безопасной езды. Они могут попасть в ДТП и на автомобиле в 100 лошадиных сил, полагает эксперт.