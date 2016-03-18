Новые полисы ОСАГО вводятся с 1 июля

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) решили c 1 июля ввести в оборот новые бланки полисов ОСАГО, передает телеканал "Москва 24".

Новый бланк вводится для борьбы с мошенниками, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Ведь существующие сегодня полисы ОСАГО мошенники научились подделывать, включая и водяные знаки, и рельефные цифры серийного номера. По статистике, сейчас на руках столичных водителей находится два процента поддельных полисов.

Новые полисы ОСАГО нанесут удар по мошенникам

Новые полисы будут лучше защищены. Граждане и правоохранительные органы смогут визуально отличить их от подделок. Презентовать новинку обещают в последний момент, чтобы умельцы подделок не наштамповали фальшивок. Ранее президент РСА Игорь Юргенс заявил, что до 1 июля придется переиздать почти 50 миллионов бланков.

Полис, который приобрели до 1 июля, будет действовать до указанного в нем срока. При желании его можно будет поменять на новый.

Автоэксперт Дмитрий Славнов напоминает, что с лета этого года формируется единая база, которая будет подключена к камерам. И если камера видеонаблюдения, которая находится в Москве, читает номер вашего автомобиля и к номеру нет привязки страхового полиса – за это тоже будет приходить штраф.