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Происшествия

18 февраля, 16:22

Будущих водителей предлагают обучать составлению европротокола

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутаты Мосгордумы предлагают, чтобы автошколы обучали будущих водителей составлению европротокола, сообщила на заседании комиссии МГД по безопасности ее председатель Инна Святенко.

"Прозвучали предложения к министерству образования, чтобы они включили в образовательные программы для автошкол необходимость обучения тому, как составлять европротокол. Было бы неплохо, если бы такие формы появились в образовательных программах", – приводит слова Святенко корреспондент M24.ru.

Пока европротоколы оформляют редко, только при четырех процентах ДТП. "В прошлом году в абсолютных цифрах из 11508 ДТП было оформлено около 500. То есть порядка 4,2%", – отметил замглавы департамента транспорта Андрей Корнеев. Он также рассказал, что при ведомстве был создан экспертный совет, занимающийся популяризацией европротокола.

В свою очередь, в Российском союзе страховщиков рассказали, что по всей России в последние месяцы около 7% ДТП оформлялись по европротоколу. При этом раньше право пользоваться им было только при наличии ОСАГО у обоих участников ДТП. Однако в Москве большая часть машин застрахована по КАСКО. Условия оформления европротокола в КАСКО прописали только в октябре прошлого года.

"Мосгорсправка": Как оформить европротокол

Европротокол – это упрощенное оформление ДТП, при котором участники самостоятельно составляют схему аварии, заполняют извещение и направляют документы страховщику, который затем принимает решение о компенсации ущерба.

Оформить по европротоколу, то есть без гаишников, можно аварии, в которых участвовало не более двух машин, водители и пассажиры живы и здоровы, а у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП.

С 1 октября 2014 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие до 400 тысяч рублей лимит выплат при оформлении мелких ДТП в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Но для того, чтобы получить право на повышенную выплату, водитель должен предоставить страховщикам в течение пяти дней после аварии данные фото- и видеосъемки машины и повреждений, а также данные спутниковой навигации. Закон об ОСАГО предполагал, что требования к техническим средствам контроля должны быть утверждены постановлением правительства РФ.

Согласно этому документу, в течение 60 минут после ДТП водители должны сфотографировать или снять на видео госномера и VIN-номера обеих машин, их расположение относительно друг друга, а также повреждения. Можно также указать номера машины свидетелей, если они были. Также необходимо заполнить извещение о ДТП и написать заявление о прямом возмещении убытков.

К этим бумагам нужно приложить "электронный носитель с информацией, содержащей фото- или видеосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, дату и время фото- или видеосъемки, а также координаты местоположения технического средства контроля".

Как ранее сообщали в Минтрансе, снимать можно на любой смартфон, или планшет, или камеру. Главное, чтобы четко была видна дата и координаты съемки. Что касается "ЭРА-ГЛОНАСС", то данные с этого устройства будут обязательными только с 1 января 2016 года.

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