Mitsubishi Outlander: зачем быть внедорожником?

"Москва рулит": Mitsubishi Outlander

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова попробовала себя в качестве водителя нового Mitsubishi Outlander, который получил официальный статус внедорожника, но поскучнел, раздобрел и остался типичным представителем вида кроссоверов.

Знаете, почему вы никогда не видели легковых автомобилей с навесным оборудованием от внедорожников? Например, какую-нибудь "Волгу" с "кенгурятником" и лебедкой? Ответ прост: потому что нельзя. Потому что "Волга" не является внедорожником, согласно стандарту Общероссийского классификатора продукции. Впрочем, что мы привязались к продукции Горьковского автомобильного завода? И так понятно, что "Волга" никакой не внедорожник — у нее нет блокировки дифференциала, вряд ли она одолеет 30-градусный подъем, да и с полным приводом у нее проблемы. А вот то, что Mitsubishi Outlander предыдущей генерации им не был — это уже странно, ведь все вышеперечисленное не вызовет у автомобиля никаких проблем, да и внешний вид Mitsubishi Outlander не оставлял сомнений в его "внедорожной сущности". Но нет - стандарт жесток, но он стандарт.

Mitsubishi Outlander. Фото: mitsubishi-motors.ru

Чем это было чревато для недовнедорожника под названием Mitsubishi Outlander? Понижение статуса в глазах владельцев? Вряд ли. А вот то, что на него нельзя устанавливать ни усиленный бампер, ни "кенгурятник", ни другие внешние признаки подготовленных джипов - вот это была печаль. Нет, устанавливать было можно, но на свой страх и риск, и такое самоуправство грозило штрафами. Техосмотр точно не прошли бы.

Впрочем, у владельцев нового Mitsubishi Outlander проблемы больше не существует. В России он вполне официально стал внедорожником, выполнив все нормы категории M1G. Что для этого было сделано? Да почти ничего - изменили углы въезда и съезда, теперь первый показатель стал больше 25 градусов, а второй - больше 20. Для сравнения, угол въезда предыдущего поколения был равен 22,1 градуса. Как говорится, делов-то...

Так что новым внедорожником можно вовсю наслаждаться, особенно если у него под капотом стоит трехлитровая V-образная "шестерка". Первое, на что обращаешь внимание, - это звук двигателя, который в то же время он не провоцирует на агрессивное поведение на дороге (с таким двигателем хочется ехать спокойно). Правда, за мощь приходится расплачиваться повышенным расходом - зимой в городе, в пробках, он может достигать и 20 литров, причем исключительно 95 бензина (менее мощные двигатели довольствуются 92-м).

Подводим итоги. Mitsubishi Outlander - типичный представитель современных кроссоверов, даже несмотря на то, что в России его признали внедорожником. Все в нем хорошо - как в городе, так и на легком бездорожье. Но вот харизма исчезла. На смену пришла респектабельность и местами скука. Что ж, кому-то важно именно это.

Анастасия Трегубова