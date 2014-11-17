В центре столицы автомобиль упал в реку

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В Таганском районе Москвы автомобиль упал в реку. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение об аварии по адресу Наставнический переулок, дом 17 поступило в 21.15. "В 21.16 на место происшествия незамедлительно выехала бригада МЧС, и уже в 21.19 они были на месте аварии. Спасатели до сих пор находятся на месте происшествия, и устанавливают причины падения автомобиля в воду. Информации о пострадавших нет", - рассказал Агентству "Москва" дежурный столичного главка МЧС.

Как сообщил МИА "Россия Сегодня" источник в правоохранительных органах, спасатели извлекли тело одного погибшего из затонувшего автомобиля.

Напомним, что в октябре автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу на Костомаровской набережной. Водитель машины погиб.

5 апреля аналогичное происшествие произошло на северо-западе столицы. Автомобиль упал в реку напротив дома №54 по Живописной улице. В результате аварии погиб водитель.

У машины отказал стояночный тормоз, она выкатилась на набережную, пробила ограждение и упала в воду. В этот момент в салоне "Пежо" находились два человека. Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.

Водолазы, которые прибыли к месту происшествия, вытащили на берег тело погибшего водителя.