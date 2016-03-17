Платный въезд на ВДНХ ограничат 20 марта в связи с празднованием "Навруза"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В воскресенье, 20 марта, будет закрыт платный въезд автотранспорта на территорию ВДНХ через КПП "Север-1" и "Север-3". Как сообщает пресс-служба ВДНХ, это связано с проведением общегородского праздника Навруз в павильоне № 75.

Ограничение будет действовать с 00:00 до 20:00 часов только для платного проезда автотранспорта. Попасть на территорию ВДНХ в этот день на личном автомобиле можно будет через въезды КПП "Лихоборский" и КПП "Хованский". По пропускам и заявкам проехать можно будет без ограничений и в штатном режиме.

Навруз – Новый год по солнечному календарю у иранских и тюркских народов, который также символизирует наступление весны. Праздник традиционно отмечается в день весеннего равноденствия 21 марта. Его широко празднуют в Индии, Иране, Афганистане, Китае, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и некоторых российских регионах – Татарстане, Башкортостане и Дагестане. В российской столице он отмечается более 10 лет.

ВДНХ впервые примет участие в праздновании Навруза. Накануне торжества в павильоне №75 соберутся делегации из субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также представители национальных общественных организаций города Москвы.

Всех посетителей ждет насыщенная и увлекательная программа, в которую войдут ярмарки традиционных ремесел и сувенирной продукции, выставка народного творчества и прикладного искусства, а также гала-концерт мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов.

Кроме того, посетителей ждут спортивные соревнования, показ национальных костюмов, мастер-классы по народным ремеслам и дегустация блюд национальной кухни.