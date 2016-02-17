Volkswagen отзовет почти 43 тысячи авто в России из-за "Дизельгейта"

Фото: предоставлено пресс-службой "Фольксваген Груп Рус"

Российское подразделение Volkswagen "Фольксваген Груп Рус" отзовет 42,9 тысячи автомобилей с дизельными двигателями после скандала с фальсификацией тестов на выброс загрязняющих веществ ("Дизельгейт"), сообщает пресс-служба компании.

Речь идет об автомобилях, оборудованных моторами серии ЕА189 и проданных в России с 2008 по 2015 год – это 2,9 процента из 1,5 миллионов проданных автомобилей различных моделей концерна с дизелями. Они соответствуют норме Евро-4, но в Европе уже действует Евро-6, и в соответствии с этим нужно обновить программное обеспечение блока управления двигателем.

В компании отметили, что текущая версия программного обеспечения способна распознавать, что автомобиль находится на испытательном стенде, и оптимизировать выбросы оксида азота в это время.

Всего среди затронутых автомобилей 25,5 тысячи – это легковые автомобили Volkswagen, 7 тысяч – коммерческие, 3,6 тысячи – Skoda и 6,6 тысячи – Audi. Владельцы автомобилей получат уведомления и будут приглашены в официальные дилерские центры. На все работы уйдет 30–60 минут.

Дилеры пригласят автовладельцев в сервис в согласованное время, чтобы избежать очередей. Перепрограммирование можно совместить с плановым визитом для прохождения ТО, все работы в рамках акции проведут бесплатно.

Клиенты могут проверить, попадает ли под отзыв их автомобиль, у официального дилера или по телефону горячей линии. Volkswagen: +7 (495) 797-44-44 (для жителей Москвы) и 8 (800) 333-44-41 (для жителей других регионов); Skoda: 8 (800) 555-01-01 и Audi: +7 (495) 775-88-88 (для жителей Москвы) и 8 (800) 200-23-33 (для жителей других регионов).

Напомним, в сентябре разразился скандал из-за того, что компания Volkswagen подменяла результаты тестов по выбросу вредных веществ. Оказалось, что во время обычной езды машины выделяли в несколько десятков раз больше загрязненных материалов, чем сообщалось официально. Речь идет об автомобилях моделей Volkswagen Jetta, Beetle, Gold и Passat, а также Audi A3, произведенных в США с 2008 года – это около полумиллиона машин.

После этого акции немецкого автогиганта начали падать. Руководство компании признало, что 11 миллионов произведенных машин оборудованы двигателями, которые прошли фальсифицированные тесты. Однако в совете директоров якобы не знали о махинациях.

Тем не менее, скандал привел к отставке гендиректора Volkswagen. Сейчас компанией руководит гендиректор компании Porsche Матиас Мюллер.

На фоне дизельного скандала операционный убыток компании в июле-сентябре составил 3,48 миллиарда евро по сравнению с прибылью в 3,23 миллиарда евро годом ранее. Компания уже выплатила около 6,7 миллиарда евро в рамках урегулирования претензий.