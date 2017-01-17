Форма поиска по сайту

17 января 2017, 19:03

Транспорт

BMW возобновит поставки премиум-автомобилей в Россию

Фото: ТАСС/Yukio Tomita/Zuma

Автопроизводитель BMW возобновит поставки автомобилей премиум-класса в Россию с 2017 года, несмотря на обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает ТАСС.

По словам директора компании BMW Group Russia Елены Смирновой, кабриолеты четвертой и шестой серии, BMW M3, BMW i8 будут ввезут на российский рынок по действующему сертификату.

Поставки автомобилей BMW с установленной системой ЭРА-ГЛОНАСС ожидаются в 2019 году.

Ранее компания ВMW отказалась внедрять обязательную для всех автомобилей с 2017 года систему ЭРА-ГЛОНАСС. Такое решение было принято из-за экономической нерентабельности.

Между тем в Росстандарте поясняли, что процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС) должны проходить все новые модели авто с 2015 года. При этом максимальный срок действия документа составляет три года. То есть продавать несертифицированные автомобили некоторых моделей можно еще год.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза с 2017 года все машины, выпускаемые в обращение, должны быть оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб – ЭРА-ГЛОНАСС.

Система будет включаться в двух случаях – в момент аварии, когда сработали подушки безопасности, либо если водитель сам нажмет кнопку вызова. ЭРА-ГЛОНАСС будет работать повсеместно и умеет определять время и местоположение машины.

автомобили BMW поставки

