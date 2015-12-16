На заднее стекло автобусов поставят камеры для фиксации нарушений

Центр организации дорожного движения поставит камеры на заднее стекло 20 автобусов для фиксации нарушений на выделенных полосах и неправильной парковки, сообщает Агентство "Москва".

В случае успешных испытаний такими камерами оснастят все 110 автобусов, которые уже фиксируют нарушения. "Обычно люди прячутся за автобус и думают, что избежали наказания. Мы эту задачу решаем двумя способами. Мы во многих местах стали либо вешать камеры в обе стороны, либо разворачивать. То есть они начали работать не по передней части автомобиля, а по тыловой", – пояснил замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

Он также отметил, что ЦОДД будет действовать по принципу "где выделенные полосы не полностью охвачены камерами, комплексами видеофиксации дооснастят автобусы".

Напомним, с 2014 года на 110 экспрессах, курсирующих по выделенкам, установлены "парконы". Они зафиксировали более 20 тысяч нарушений: неправильную стоянку и выезд машин на полосу для общественного транспорта.

"Москва в цифрах": Выделенные полосы

Помимо камер на автобусах, сами выделенные полосы оборудованы 236 комплексами фотовидеофиксации. В 2016 году планируется продолжить их установку комплексов для того, чтобы избежать возможности нарушения режима выделенных полос прочим транспортом.

Также организованы маршруты мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, так называемые "парконы" по выделенным полосам. Всего создан 21 такой маршрут. При этом прорабатываются новые маршруты по новым выделенным полосам.