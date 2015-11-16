Росстандарт снизил число отозванных автомобилей Opel

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Росстандарт снизил число автомобилей Opel Meriva-B, которые попадают под отзыв, из-за неполадок с ремнем безопасности. Вместо 9354 машин в России отзывают 584, сообщает пресс-служба федерального агентства.

"Согласно скорректированной программе отзыву подлежат 584 автомобиля Opel Meriva-B, реализованных c 7 июля 2011 года по 30 сентября 2015 года, с VIN-кодами согласно приложению", – сказано в сообщении Росстандарта.

Напомним, причиной отзыва послужила вероятность обрыва троса наружного крепления ремня безопасности водителя.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ владельцев машин уведомят с помощью информационных писем или по телефону.

Машины проверят и при необходимости заменят трос наружного крепления ремня безопасности водителя. Ремонт всех отозванных автомобилей произведут бесплатно.

Кроме того, владельцы могут сами определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта. Если номер есть в списке, то нужно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Ранее m24.ru сообщало, что компания Mazda отозвала по всему миру 4,9 миллиона машин из-за дефектов в системе зажигания, которые могли привести к перегреву и воспламенению электрических контактов в гнезде. Было отмечено 13 случаев возгорания, однако никто не пострадал.

Также было отозвано несколько сотен автомобилей в России из-за заводского брака. Речь идет о машинах Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года. В этих автомобилях могут отойти передние и задние стекла.

Недавно стало известно об отзыве 6,5 миллиона автомобилей Toyota из-за проблем с переключателем стеклоподъемников.

Машины, в которых, предположительно, есть неисправность, были выпущены в период с января 2005 года по август 2006 года, а также с августа 2008 года по июнь 2010 года на японских заводах.

Также проблемы со стеклоподъемниками могут возникнуть у машин, произведенных не в Японии, если их собрали в период с августа 2005 года по август 2006 года или с января 2009 года по декабрь 2010 года.

По данным инженеров Toyota, проблема заключается в переключателе, неисправность которого может потенциально привести к короткому замыканию и пожару.