Страховщики будут полностью компенсировать угон кредитного авто

Эксперт – о страховке за угон кредитного автомобиля

Верховный суд разъяснил, что в случае угона автомобиля, купленного в кредит, автовладелец должен получить полную компенсацию, предусмотренную страховкой. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда за май этого года.

Такое разъяснение Верховный суд сделал в ходе рассмотрения дела автомобилиста, который купил машину в кредит и приобрел на нее КАСКО на случай угона. При этом выгодоприобретателем в договоре значился банк, как и положено в таких случаях. Однако автомобиль угнали еще до погашения кредита.

Банк не стал требовать компенсацию от страховой компании. Получить выплату попробовал сам автовладелец, но страховщик ему отказал. Тогда он обратился в суд. В результате ему присудили только 500 тысяч рублей – разницу между страховой суммой (1,1 миллиона рублей) и задолженностью банку. В апелляции это решение утвердили, отмечает "Российская газета".

Однако Верховный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Высшая судебная инстанция посчитала, что страховщик должен возместить автовладельцу все убытки, в том числе и реальный ущерб. При этом размер компенсации не зависит от того, какие суммы были выплачены по кредитному договору.

Автоюрист Сергей Радько рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такое решение вряд ли будет часто приниматься судами.

"Нельзя рассчитывать на то, что в иных случаях будет такое же решение. Я думаю, что это будет скорее исключение, потому что закон исключает того, что имущество может быть застраховано в пользу несобственника, а иного выгодоприобретателя (в данном случае банка).

На самом деле это решение может довольно серьезно поменять практику страхования. Сейчас в случае утраты предмета залога – автомобиля банк может рассчитывать на страховую выплату в сумме невозмещенного кредита. А получается, что даже страхование предмета залога в пользу банка не гарантирует получение им кредита в случае его утраты или повреждения", – пояснил он.

По словам эксперта, если суды и дальше будут принимать такое решение, стоимость КАСКО могут повысить. "Все свои возможные убытки, связанные с тем, что кредит будет погашен за счет страховки, банк переложит на страхователей. При этом если практика пойдет по этому пути и все деньги будут возмещаться автовладельцу, то это все равно не снимает с него обязанности отдавать кредит банку", – добавил Радько.