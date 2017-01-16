Рынок легких коммерческих автомобилей в России в 2016 году вырос на 0,1%

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Объем рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в минувшем году вырос на 0,1 процента по сравнению с показателями 2015 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В декабре прошлого года рынок LCV вырос на 27,3 процентов, составив 12,3 тысяч единиц.

Лидером рынка традиционно являются автомобили марки GAZ: на ее долю в минувшем месяце пришлось 47 процентов от общего объема – на 39,1 процентов больше, чем годом ранее. Второе место занимает УАЗ, показатель которого подрос на 7,4 процентов. На третьей позиции – немецкий Mercedes-Benz (плюс 22,3 процента).

В первую пятерку также вошли немецкий Ford и отечественная LADA, показав значительный прирост.