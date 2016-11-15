Новые российские автомобили стали покупать чаще

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Продажи новых отечественных автомобилей выросли в октябре на 11 процентов, сообщает пресс-служба "Автостата".

В общей сложности в октябре было продано 34,2 тысячи новых отечественных машин. Лидером по числу продаж стали автомобили LADA – их было приобретено 23,3 тысячи, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Легковушек "ГАЗ" было продано 5,6 тысяч экземпляров (рост 15 процентов). На третьем месте по числу реализованных авто находится "УАЗ" – эту марку купили 5,3 тысяч раз.

Суммарная рыночная доля отечественных брендов в октябре достигла 27 процентов. Все три марки входят в десятку самых продаваемых на российском рынке. LADA занимает лидирующую позицию, а "ГАЗ" и "УАЗ" – седьмую и восьмую строчки рейтинга соответственно.