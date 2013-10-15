Госдума одобрила утилизационный сбор для автопроизводителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная дума России приняла закон, обязывающий всех российских автопроизводителей уплачивать утилизационный сбор с 1 января 2014 года.

Уплата утилизационного сбора распространяется на транспортные средства, ввозимые из Белоруссии и Казахстана, а также на автомобили, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

От уплаты такого сбора освобождается транспорт, ввозимый в качестве личного имущества переселенцами или беженцами, сообщает ИТАР-ТАСС. Такая же льгота предусмотрена для автомобилей, ввозимых диппредставительствами, консульскими учреждениями, международными организациями, пользующимися привилегиями и иммунитетами, а также их сотрудниками и членами семей сотрудников.

Утилизационный сбор не взимается с транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет.

Напомним, утилизационные сборы на новые и подержанные транспортные средства ввели в России с 1 сентября 2012 года в связи со вступлением в ВТО. Размер сбора будет проводиться на основании базовой ставки в 20 тысяч рублей для легкового автомобиля и в 150 тысяч для грузового транспорта.

Оплатить налог можно как при таможенном оформлении автомобилей, так и в любом банке. За авто, произведенное на территории России, пошлину платить не придется, если производители машины предоставят государству гарантии безопасной переработки средства передвижения.