В России начали действовать новые правила регистрации автомобилей

Новый регламент регистрации автомобиля

С 15 октября в России начинает действовать новый регламент регистрации автомобилей. Теперь поставить машину на учет можно в любом подразделении ГИБДД, независимо от места жительства владельца транспортного средства.

Время проведения процедуры сокращается с трех часов до одного. Кроме того, время, отведенное на ожидание в очереди, уменьшится до 15 минут. Взамен утраченных или похищенных государственных регистрационных знаков теперь можно изготовить их дубликаты, при этом не обращаясь в ГИБДД.

В новом регламенте предпринята попытка приблизить возможность закрепления номера за автомобилем, то есть при продаже машины владелец будет продавать номер вместе с ней. При этом продавцу не надо будет обращаться в ГИБДД, чтобы снять машину с учета. Если покупатель в течение 10 суток поставит машину на учет, ГИБДД изменит данные в базе.

Согласно новымправилам, увеличится и срок хранения номеров. Теперь ГИБДД вместо одного месяца будет хранить их полгода. Сделано это потому, что очень часто автомобилисты, сдававшие машину в трейд-ин, не успевали за месяц приобрести новое авто.