15 июня 2016, 13:50

С начала года более 700 москвичей лишились водительских прав из-за долгов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

С начала года 708 москвичей временно лишились водительских прав из-за неоплаченных штрафов и алиментов. Это позволило взыскать с должников 9,6 миллиона рублей, рассказали m24.ru в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (УФССП). Еще порядка 9 тысяч должников получили предупреждения о том, что им могут запретить управлять транспортными средствами.

"За период с 15 января по 1 июня УФССП по Москве в специальном праве управления транспортным средством было ограничено 708 должников по исполнительным производствам", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В основном должникам временно блокируют водительские удостоверения, выданные Госавтоинспекцией – запрет на управление автомобилем получили 706 человек. Только в двух случаях должники были ограниченны в правах, выданных Гостехнадзором. В этом случае речь идет об управлении вездеходами, квадроциклами и спецтехникой.

Россияне, имеющие долги свыше 10 тысяч рублей за неуплату административных штрафов, алиментов и по компенсации морального вреда, могут быть временно лишены права управления транспортным средством до полного погашения задолженности. Такой закон действует в России с 15 января 2016 года. Узнать о наличии или отсутствии исполнительного производства можно с помощью специального сервиса на сайте УФССП или мобильного приложения. Там же можно и оплатить задолженность, используя электронные платежные системы.

"Благодаря ограничению должников в специальном праве управления транспортным средством взыскано более 9,6 миллиона рублей. Данные денежные средства были оплачены гражданами лишь после вынесения постановления о применении в отношении них мер принудительного исполнения", – заключили в столичном УФССП.

На данный момент в Москве проживает порядка 9 тысяч человек, которые потенциально попадают под закон об ограничении водительских прав за долги. В пресс-службе ведомства отметили, что все должники были извещены о возможном блокировании прав. Отметим, в феврале этого года на руках у столичных приставов были дела только на 977 человек, потенциально попадающих под действие закона.

