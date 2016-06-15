Общероссийскую базу автомобилей создадут за три года

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Общероссийскую базу автомобилей полностью сформируют через три года. Чтобы проверить машину, нужно будет заплатить от 500 рублей до 2 тысяч рублей, рассказал m24.ru вице-президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Масеев. А уже к концу 2017 года база будет содержать детальную информацию о 50 процентах автомобилей, зарегистрированных в России, в их числе почти обо всех авто моложе 7 лет. Сервис покажет реальный пробег машины, количество владельцев, попадало ли авто в ДТП, находится ли под залогом в банке и многое другое.

"Мы ставим себе задачу в течение трех лет все 40 с лишним миллионов автомобилей занести в национальную базу. На первоначальном этапе будут доступны основные данные практически по всем автомобилям, которые есть в стране. И примерно по 2-3 миллионам машин будет полная детальная информация", – сказал Масеев.

Сбор подробной информации о более старых машинах, а также о некоторых категориях "праворульных" автомобилей Дальневосточного региона займет больше времени. Однако уже к концу 2017 года в базу будут внесены данные о 80-90% автомобилей не старше семи лет. А через три года сервис соберет информацию о более чем 40 миллионах машин со всей России. Доступ гражданам откроют, ориентировочно, в начале следующего года.

"Доступ будет на платной основе, поскольку поддержание базы в актуальном состоянии требует определенных средств. Предварительно, тариф будет варьироваться от 500 рублей за простую проверку до 2 тысяч рублей за получение максимально полной справки. Но у нас стоит задача, чтобы услуги сервиса были дешевле уже существующих баз. Думаю, что с учетом масштабов проекта это удастся сделать", – подчеркнул Масеев.

Вице-президент РОАД добавил так же, что на первых этапах плата будет взиматься только в том случае, если информация об искомой машине присутствует в банке данных.

Национальная база подержанных автомобилей позволит с помощью VIN (уникального серийного номера) быстро узнать всю историю машины: от момента выхода с завода или ввоза в страну и вплоть до настоящего времени. База покажет, попадал ли автомобиль в ДТП, как часто ремонтировался на лицензированных СТО, был ли в залоге у банка и многое другое. Кроме того, по отметкам о прохождении техосмотра можно будет сделать выводы о реальном пробеге автомобиля. База будет работать во всех регионах России, получить доступ смогут как юридические, так и физические лица. Создатели сервиса планируют собирать информацию об автомобиле из разных источников: от ГИБДД и страховых компаний, автомобильных дилеров, банков и лицензированных автосервисов. В столице подобные услуги можно получить с помощью портала "Автокод". Он был запущен весной 2014 года, и за последние годы москвичи более 3,5 миллионов раз проверяли историю автомобиля перед приобретением. Кроме того, с помощью портала автовладелец может запросить копию постановления о правонарушении, вынесенного Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ). Ресурс предоставляет информацию о результатах обжалования штрафов за неправильную стоянку или остановку. Этим сервисом столичные водители воспользовались более 4,5 миллиона раз. Однако портал работает только с автомобилями, зарегистрированными в Москве.



Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отмечает, что общероссийская база данных от автодилеров поможет многим водителям избежать покупки проблемной машины.

"Покупателю важно знать историю автомобиля, который он приобретает. Например, часты случаи, когда человек покупает машину, которая находится в залоге или под другим обременением. Поэтому юридическая чистота автомобиля важна так же, как и его техническое состояние. Похожие сервисы есть, но они, как правило, ограничиваются одним регионом, поэтому такая база данных на всероссийском уровне будет очень полезной", – сказал он.

Эксперт добавил, что цену на информационные услуги базы отрегулирует рынок, но предварительные тарифы не выглядят пугающими. "На мой взгляд, здесь нет ничего страшного. И уж если человек покупает машину за несколько сотен тысяч рублей или даже за полмиллиона, ему стоит отдать две тысячи, чтобы проверить, а не кота ли в мешке он приобретает. Но в любом случае, со временем тарифы будут корректироваться, это естественный закон рынка", – подчеркнул Похмелкин.

Председатель московского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что правовые аспекты работы базы данных не до конца ясны.

"Здесь могут быть нарушения в части охраны персональных данных. Приобретая машину у дилера или страховой полис, человек подписывает договор, в котором может быть оговорена, в том числе, возможность передачи информации третьим лицам. В этом случае владелец дал согласие на получение информации об его автомобиле кем-то другим. При этом передача данных в базу от ГИБДД или автосервисов вызывает вопросы: ведь человек не соглашался на то, чтобы кто-то смог узнать подробности про его автомобиль, а кто-то еще и получить за это деньги", – пояснил собеседник m24.ru.

На сегодняшний день вторичный авторынок, по большей части, обходится без официальных посредников. По некоторым данным, за прошедший год лишь около 8 процентов подержанных автомобилей было продано через дилеров. К тому же, в 2015 году рынок машин с пробегом упал меньше, чем новых авто. Падение составило всего 19,7 процентов против 35,7 процентов у автомобилей без пробега. А с зимы 2016 года аналитики отмечают даже некоторый рост в этом секторе торговли.

Власти уже предпринимали попытки по регулированию серого рынка подержанных автомобилей. Так, депутаты Госдумы предлагали запретить выдачу автомобилистам номерных знаков "ВОР" и с другими неблагозвучными сочетаниями. Кроме того, на рассмотрение нижней палаты парламента поступил законопроект о продаже "красивых" номеров на аукционах. Согласно документу номера с одинаковыми или зеркальными буквами и цифрами планируется продавать на электронных аукционах по безналичному расчету. Речь идет о номерах типа 222, 555, "ННН", "СОС". Рассматривался также вопрос о том, чтобы убрать из госномеров коды регионов.