Автодилеры опровергли информацию об идее запрета продажи машин с рук

Фото:ТАСС/Александр Рюмин

Ассоциация "Российских автомобильных дилеров" (РОАД) опровергла информацию в СМИ о предложении запрета продажи с рук автомобилей с пробегом, сообщили M24.ru в пресс-службе ассоциации.

"Это полнейшая дезинформация", – пояснили в РОАД.

По сообщению ряда СМИ, ассоциация РОАД отправило предложение в Минпромторг о запрете покупки авто с пробегом в России с рук.

Ранее вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев сообщал, что в этом году в России может обанкротиться четверть автодилеров. Согласно прогнозу ассоциации, уменьшение продаж на 1000 машин в год будет приводит к разорению одной дилерской компании. Эксперт также отметил, что массовые банкротства автодилеров могут повлечь увольнения до 100 тысяч человек по всей России.

Отметим, в январе-феврале объем импорта легковых автомобилей снизился на 46 процентов. Больше всего в этом году в поставках потерял Volkswagen, у которого импорт снизился на 77 процентов. По информации "Автостата", больше всего в этом году в Россию ввезли автомобилей Toyota (более 11 тысяч машин), Hyundai (7 695 машин), Mitsubishi (4 636 машин) и Mercedes (4 475 машин).

Кроме того, 18 марта авто концерн General Motors сообщили, что уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Компания SsangYong Motor, четвертый по объему автопроизводитель Южной Кореи, также приостановил поставки автомобилей в Россию из-за скачков курса рубля и не намерен их возобновлять до укрепления российской валюты.