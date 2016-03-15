Госдума не хочет повышать штрафы за нарушение ПДД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Госдуме выступают против повышения штрафов для автомобилистов, нарушающих ПДД. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.

"Чтобы навести порядок на дорогах, нужен системный подход ко всем вопросам. Позиция фракции ЛДПР в том, чтобы сейчас не закручивать гайки. Граждане находятся в сложной экономической ситуации, теряют работу. Пусть покажет нам ДПС систему, что сейчас статьи в Кодексе об административных правонарушениях не решают проблем, статистика не уменьшается", – цитирует Старовойтова Агентство "Москва".

Депутат уверен, что необходимо сконцентрировать внимание на состоянии дорожного покрытия и освещения на трассах, а также на соблюдении требований к устройствам для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу безопасности дорожного движения призвал повысить ответственность водителей за нарушения ПДД.

Между тем, за прошлый год ГИБДД собрала штрафов в общей сложности на 70 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше, чем в 2014-м. Более половины постановлений выписано за превышение скорости на 20-40 километров в час. Среди рекордсменов по количеству нарушений – Москва и Подмосковье. Как пояснили в ГИБДД, основная причина – увеличение автоматических камер, которые "отлавливают" больше нарушителей.

