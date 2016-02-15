Думский комитет одобрил законопроект о стоимости автоэвакуации

Фото: m24.ru

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, устанавливающий стоимость эвакуации и содержания автомобиля на штрафстоянке. Согласно тексту документа, плата за эвакуированную машину будет рассчитываться в каждом регионе по формулам, рекомендованным Федеральной службой по тарифам (ФСТ), сообщает Агентство "Москва".

Неопределенность стоимости хранения эвакуированных машин порождала массовые обращения автовладельцев в суд. Законопроект обеспечит максимальный уровень прозрачности и контроль за ценообразованием в этой сфере. По мнению его авторов, уровень тарифов должен обеспечивать возмещение только обоснованных и подтвержденных расходов на перемещение и хранение транспортных средств.

Также предлагается отменить внесение оплаты за перемещение и хранение автомобиля в качестве обязательного условия для его выдачи – если законопроект примут, можно будет платить после того, как владелец забрал машину со штрафстоянки.

Предполагается, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании нижней палаты парламента в марте. Методические указания ФСТ по каждому региону будут утверждены сразу после вступления в силу поправок.

Законопроект был одобрен во втором чтении. Первое состоялось в прошлом году. Кроме поправок, касающихся стоимости эвакуации, введены также поправки, регламентирующие перечень средств, которыми осуществляется задержание машины, и уточняющие механизм использования блокираторов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков сообщал, что готовит поправку, обязывающую регионы устанавливать в соответствии с методикой ФСТ также стоимость стоянки на парковочном месте.