Внедорожник Chevrolet Niva подешевел

Внедорожники Chevrolet Niva в комплектации L, LC и LE подешевели на 6 тысяч рублей, сообщают "Дни.ру". Представители компании-производителя "Джи Эм-АВТОВАЗ" планируют, что акция продлится до конца 2016 года.

Цены на всю линейку выглядят следующим образом: Niva L теперь стоит 579 тысяч рублей, LC – 619 тысяч, GL – 657 тысяч, LE – 661 тысячу, GLC – 691 тысячу, LE+ – 704 тысячи рублей.

В июле 2016 года внедорожник Niva модернизировали: оснастили трехточечными ремнями безопасности для пассажира, сидящего сзади посередине, конструкцию Isofix заменили, а архитектуру задних сидений переработали.

За десять месяцев 2016 года в России было продано 24 тысячи автомобилей, что на 5,1 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Стоимость автомобилей в конце 2016 года начала расти. В сентябре цены подняли 26 производителей, а в октябре – 16. У BMW подорожал целый ряд моделей: купе серии 2 в комплектации M240i подорожал на 4,3 процента, седан серии 3 – на 0,6–2,6 процента, а хэтчбек 3GT – на 0,2–1,6 процента.

Audi увеличила цену седана А4 на 1,6–9,4 процента, универсала A4 Avant – на 1,5–8,7 процента, а полноприводного универсала A4 Allroad – на целых 8,5 процента. Хетчбэк mi-DO Datsun подорожал до 2 процентов. Также выросли цены на внедорожник Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения и пикап L200.