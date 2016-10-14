Минтранс предложил упростить оформление европротокола

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минтранс РФ предлагает упростить оформление европротокола – документов о ДТП без участия сотрудников полиции. Как сообщает газета "Известия", возможность узнавать о всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в автоматическом режиме в некорректируемом виде может появится у автостраховых компаний с января 2017 года.

С этой целью разработан проект приказа об изменении действующих с 2014 года правил предоставления информации о ДТП страховщику и требований к техническим средствам контроля, установленных постановлением правительства.

Возможность оформления документов по европротоколу существует в России с 2009 года. Оно возможно, если в аварии участвует не более двух автомобилей, не причинен ущерб жизни и здоровью, имуществу третьих лиц, а также если участники ДТП не имеют разногласий относительно обстоятельств происшествия.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, лимит выплаты по европротоколу составляет в настоящее время 50 тысяч рублей, а с 2014 года в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях он увеличен до 400 тысяч рублей. Применение такого лимита возможно в случаях, когда страховой компании предоставлены данные об обстоятельствах ДТП, зафиксированных с помощью некорректируемых технических средств контроля. Эту процедуру часто называют "безлимитным европротоколом". Выплаты по "безлимитному европротоколу" предусмотрены на основании представленных потерпевшим электронных носителей с фотографиями, что не соответствует требованиям закона о некорректируемости информации.

Окончательная версия проекта постановления Минтранса пока не опубликована. Однако в описании нового нормативного акта отмечается, что с ее вступлением в силу удастся предотвратить в том числе рост мошенничества в страховании.

В РСА выражают надежду, что в документе будут учтены все их предложения. В частности, возможность автоматической передачи данных о ДТП, зафиксированных бортовым устройством после нажатия потерпевшим на специальную кнопку – страховщики предлагают ввести дополнительную кнопку "Европротокол".

Бортовые устройства передают информацию о ДТП в государственную автоматизированную информационную систему (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС», и далее она поступает в систему обязательного страхования (АИС РСА).

Применение таких устройств потребует определенного времени. По мнению Юргенса, такой период целесообразно установить до 1 июля 2017 года.

В экспертном центре "Движение без опасности" положительно оценивают идею РСА, отмечая, что ее основная цель – упростить жизнь автолюбителям и сократить время оформления аварии.