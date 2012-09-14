Неизвестные обстреляли и ограбили инкассаторов на юге Москвы

В пятницу, 14 сентября, на юге Москвы неизвестные открыли огонь по двум мужчинам, после чего украли у раненых сумку, в которой находился почти миллион рублей. Предположительно, пострадавшие являются инкассаторами.
ЧП произошло в районе дома номер 26 на улице Серпуховской Вал. Установлено, что злоумышленники вели огонь из автомобиля Mazda с литовскими номерами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Жертвы преступления получили ранения ног. Пострадавших отвезли в Институт имени Склифосовского и 7-ю городскую больницу. Один из раненых сейчас находится в реанимации.
Грабители уехали в направлении Шаболовки. Правоохранители объявили план "Перехват".
Напомним, что случаи стрельбы на улицах Москвы повторяются регулярно. Так, на днях оперативники задержали мужчину, подозреваемого в обстреле автобуса из пневматики. Инцидент произошел на Сущевском Валу. По словам водителя автобуса, мужчина выстрелил в лобовое стекло его транспортного средства, после чего скрылся на автомобиле Mercedes.
Также в сентябре, августе и июле под обстрел в Москве попали еще пять автобусов.