В России не будут запрещать продажу автомобилей с рук – РОАД

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) опровергла информацию о том, что они разрабатывают инициативу по запрету продажи автомобилей с рук. Ассоциация работает над созданием единой базы подержанных машин, однако она будет работать на добровольных началах, об этом заявил m24.ru вице-президент РОАД Олег Мосеев.

13 июня некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что РОАД направила в Министерство промышленности и торговли документ, предлагающий обязать владельцев подержанных автомобилей отправлять свою собственность на обязательную подготовку перед продажей. Но в ассоциации дилеров опровергли это сообщение.

"Год назад мы уже опровергали такую новость, опровергаем и сейчас. Мы точно выступаем против всевозможных ограничивающих мер для владельцев. Это их собственность и заставлять делать что-то против воли это совершенно не рыночная мера. РОАД действительно работает над созданием единой базы автомобилей, однако ее использование не будет обязательным. Такие ресурсы существуют во всех развитых странах", – сказал Мосеев.

Он отметил, что ассоциация выступает за то, чтобы автомобильный рынок стал более цивилизованный, однако это должно происходить рыночным путем. Предполагается, что база будет содержать в себе полную информацию об автомобиле. Так, в ней будет отмечен настоящий пробег машины, была ли она в аварии, находится ли в залоге у банков. В формировании базы будут участвовать производители, дилеры, страховые службы, бюро кредитных историй и ГИБДД. Они будут отправлять данные об авто, а ресурс автоматически будет анализировать полученную информацию.

"Сегодня в России невозможно проверить автомобиль и быть на 100 процентов уверенным, что пробег не скручен, что не было аварий, что он не находится под арестом или в залоге. Единая база может решить эту проблему", – продолжил собеседник m24.ru.

Мосеев добавил, что доступ к базе будет платным. Стоимость определят с учетом того, что охват ресурса будет иметь всероссийский формат. "Цена проверки машины будет существенно ниже, чем уже существующие предложения. При том, что информации будет в разы больше", – уверен Мосеев.

Сейчас ресурс проходит стадию тестирования. В августе он станет доступен для профессиональных участников рынка, в течение полугода его протестируют и с 2017 года единая база автомобилей появится в открытом доступе.

В начале июня стало известно о том, что Avito совместно с автодилерами работает над созданием единой базы данных историй автомобилей. Данные об автомобилях и данные из других источников будут формироваться на основе VIN автомобиля.

Сейчас москвичи могут проверить историю эксплуатации автомобиля с помощью столичного портала "Автокод". Ресурс расскажет, участвовало ли авто в ДТП, были ли страховые случаи, точное количество владельцев, была ли машина в розыске, и существуют ли у нее какие-либо ограничения.

Для проверки необходимо зарегистрироваться на сайте и ввести VIN или госномер автомобиля, информация доступна в режиме реального времени. Также "Автокод" позволяет автовладельцам проверить наличие штрафов и оплатить их в режиме online.