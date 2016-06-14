В Подмосковье можно будет бесплатно зарядить электрокар

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мособлэнерго начало выдачу бесплатных карт для зарядки электромобилей на фирменных зарядных станциях в Подмосковье, сообщает пресс-служба предприятия.

"Для нас принципиально, чтобы заправка электромобилей была бесплатной. По данным регионального Министерства энергетики, на территории Московской области в настоящее время насчитывается около тысячи электромобилей и более 5 тысяч гибридов. Будем рады видеть владельцев этих машин на наших зарядных станциях", – отметил генеральный директор Мособлэнерго Алексей Брижань.

Электрозаправки Мособлэнерго работают возле бизнес-центра Riga Land и дома правительства Московской области в Красногорске, в Люберцах – в доме 1/1 по улице Горького, в Одинцове – в доме 9 по Союзной улице, а также в парке культуры и отдыха, в Пушкине – в доме 1 по Железнодорожной улице и в Клину – на 39-м километре Волоколамско-Ленинградского шоссе.

Для получения карты клиента необходимо обратиться в филиал Мособлэнерго, где установлены зарядные станции, и заполнить анкету-заявку. Карты бесплатно выдаются владельцам электромобилей в центральном офисе компании и ее филиалах.

Как устроен электромобиль

В столице бесплатно зарядить электрокар можно в сети заправок с помощью бесконтактной карточки клиента. Это пилотный проект, бесплатную заправку электричеством москвичам обещают лишь на его первом этапе. Проектом занимаются департамент транспорта, департамент топливно-энергетического хозяйства и департамент природопользования, Россети и Мосэнерго.

До конца 2016 года в пределах Третьего транспортного кольца появится 100 общественных зарядных станций для электротранспорта.