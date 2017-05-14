Жители Измайлова жалуются на стритрейсеров

Жители Измайлова жалуются на непрошенное соседство со стритрейсерами, сообщает телеканал "Москва 24".

После того, как дорожная полиция обосновалась на таких культовых для уличных гонщиков местах, как Киевское шоссе и Воробьевы горы, любители жечь резину переместились на Северо-Восточную хорду.

Удобная трасса с минимальным количеством случайных машин недолго оставалось без внимания ГИБДД – первый же заезд закончился, не успев начаться. Полицейские включили мигалки и начали прогонять машины.

Опасность такого занятия понятна даже ребенку – дороги общего пользования не предназначены для гонок и даже если утопить стрелку спидометра ночью, пострадать могут простые участники дорожного движения.

Ралийный гонщик Артур Дитятев утверждает, что гонщики с удовольствием проверяли бы мощность своих машин, если бы было где – официальных бесплатных мест для гонок в Москве нет, а за стоимость аренды коммерческого трека – непомерно высока.

Место для практики не могут найти и дрифтеры, несмотря на то, что им не требуется много места для разгона. Поэтому жечь резину им приходится на парковках крупных торговых центров, что также нередко заканчивается авариями.

Речь о предоставлении площадок гонщикам идет уже давно, однако в ГИБДД говорят, что стритрейсерам предлагали площадки, но те от них отказались – те были слишком маленькими, либо располагались очень далеко от Москвы.

Есть один нейтральный вариант – ГИБДД определяет площадки, власти города делают их бесплатными для гонщиков, а те, в свою очередь, либо принимают условия, либо едут состязаться на платных треках. Но пока это предложение остается устным, риск пострадать для случайных автомобилистов сохраняется.