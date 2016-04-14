Имитирующие алкогольное опьянение очки-тренажер будут использовать в автошколах

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Ученики столичных автошкол смогут опробовать очки-тренажер, имитирующие состояние алкогольного опьянения, сообщает Агентство "Москва".

Сначала будущие водители попробуют управлять автомобилем без очков, а затем выполнят несколько упражнений с тренажером. Им нужно будет попасть пальцем или ключом в цель на стене, пройти прямо по указанной линии, встать ногами на "педали автомобиля" и сделать "восьмерку", не сбив при этом конусы.

Председатель правления "Гильдии автошкол" Сергей Лобарев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это поможет учащимся понять, насколько алкоголь мешает управлять автомобилем.

"Создание этих условий, когда водитель видит, что после определенного количества алкоголя изменяется восприятие, очень полезно. Меняется координация рук и ног, и это может привести к ДТП. Ученики на занятиях в этих очках улыбаются и понимают опасность алкоголя", – пояснил он.

По словам эксперта, в прошлом году в состоянии опьянения было совершено почти 12 тысяч ДТП. В них погибло более трех тысяч человек, и еще 18 тысяч пострадали.

Новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД вступят в силу 1 сентября 2016 года.

На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.

На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.