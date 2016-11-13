Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2016, 23:23

Транспорт

BMW Х6 стоимостью 9 млн рублей угнали на востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автомобиль BMW Х6 стоимостью около 9 миллионов рублей угнали в районе Соколиная гора, сообщает Агентство "Москва".

Машина была припаркована возле дома № 40 по улице Щербаковская. Материальный ущерб составил 8,9 миллиона рублей.

Позже иномарку обнаружили брошенной и разукомплектованной в Щербинке, на Остафьевском шоссе, на территории гаражно-строительного кооператива. В ней отсутствовали двигатель, два передних колеса, бампер, фары и капот.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

автомобили ДПС следствие угон кража

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика