BMW Х6 стоимостью 9 млн рублей угнали на востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автомобиль BMW Х6 стоимостью около 9 миллионов рублей угнали в районе Соколиная гора, сообщает Агентство "Москва".

Машина была припаркована возле дома № 40 по улице Щербаковская. Материальный ущерб составил 8,9 миллиона рублей.

Позже иномарку обнаружили брошенной и разукомплектованной в Щербинке, на Остафьевском шоссе, на территории гаражно-строительного кооператива. В ней отсутствовали двигатель, два передних колеса, бампер, фары и капот.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".