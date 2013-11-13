Мосгордума не поддержала запрет на использование шипованной резины

Столичные депутаты не одобрили проект федерального закона, который жестко регламентирует использование сезонной автомобильной резины. Данный документ запрещает использовать шипованные шины с июня по август и ездить на летней резине с декабря по февраль.
Штраф за нарушение, согласно проекту, должен быть 2 тысячи рублей. Регионам предлагалось корректировать сроки в зависимости от климатических условий.
По мнению председателя Мосгордумы Владимира Платонова, в этом проекте не учтены новшества техники и специфика автомобилей.
"Введение в России запрета на шипованную резину в летний период без учета того, что есть всесезонная резина и что есть специальная зимняя резина без шипов, не учитывает всей специфики автомобиля. Таких норм в нашей стране существовать не должно", - заявил он в эфире радиостанции "Москва FM".
Столичное управление Госавтоинспекции также поддержало позицию депутатов Мосгордумы. Они отметили, что на рост аварийности влияет не тип покрышек, а их состояние.