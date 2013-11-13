Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 20:26

Транспорт

Мосгордума не поддержала запрет на использование шипованной резины

Мосгордума не будет запрещать шипованные шины летом

Столичные депутаты не одобрили проект федерального закона, который жестко регламентирует использование сезонной автомобильной резины. Данный документ запрещает использовать шипованные шины с июня по август и ездить на летней резине с декабря по февраль.

Штраф за нарушение, согласно проекту, должен быть 2 тысячи рублей. Регионам предлагалось корректировать сроки в зависимости от климатических условий.

По мнению председателя Мосгордумы Владимира Платонова, в этом проекте не учтены новшества техники и специфика автомобилей.

"Введение в России запрета на шипованную резину в летний период без учета того, что есть всесезонная резина и что есть специальная зимняя резина без шипов, не учитывает всей специфики автомобиля. Таких норм в нашей стране существовать не должно", - заявил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Столичное управление Госавтоинспекции также поддержало позицию депутатов Мосгордумы. Они отметили, что на рост аварийности влияет не тип покрышек, а их состояние.

