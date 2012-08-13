Эвакуация машины обойдется москвичам в пять тысяч рублей

Департамент транспорта может внести в мэрию проект постановления, по которому эвакуация авто будет стоить 5 тыс. руб. Первый день штрафстоянки будет бесплатным, каждые последующие сутки обойдутся в 1 тыс. руб.

Столичный департамент транспорта планирует внести в городское правительство проект постановления, устанавливающего плату за эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенном месте, и за их хранение на штрафной стоянке, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в московской мэрии.

На данный момент эвакуация и первый день хранения машины бесплатны. Вторые и третьи сутки обходятся автовладельцу в 40 рублей, четвертые и последующие – в 80 рублей за час. Максимум, который можно заплатить, - 111 тысяч рублей. Департамент транспорта предлагает назначить плату за эвакуацию машины в размере 5 тысяч рублей. Первый день хранения оставить бесплатным, а за каждый следующий взимать по тысяче рублей.

Также в ведомстве сообщили, что эвакуация машины обходится примерно в 6 тысяч рублей. Ежедневно эвакуируется около 300 автомобилей.