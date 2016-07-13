Пошлины на ввозимые в РФ электромобили отменят

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ввозные таможенные пошлины для электрокаров в России отменят, сообщает "Газета.Ru".

Льготный период продлится до 31 августа следующего года. Ранее пошлина была снижена с 19 процентов до нуля на два года, но этот период закончился в начале 2016 года.

Изменения вступят в силу со 2 сентября этого года, при этом льготы не затронут другие виды транспорта – например, гибриды. Однако с 15 до 5 процентов снижена пошлина на грузовые транспортные средства массой не более 5 тонн, имеющие в качестве ходовых исключительно электродвигатели.

По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Вероники Никишиной, снижение пошлин призвано стимулировать использование экологически чистого транспорта и создать условия для формирования рынка электромобилей.

"Продление этой меры в будущем году будет зависеть от развития рынка электромобилей, необходимой инфраструктуры, а также от того, будет ли в странах союза запущено серийное производство электромобилей", – добавила она.