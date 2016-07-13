В ОСАГО могут появиться дополнительные услуги

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В страховой полис ОСАГО предложили включить дополнительный набор услуг, которые автовладелец будет выбрать сам. Проект Центробанка сейчас обсуждается страховыми компаниями и Российским союзом автостраховщиков.

Замгенерального директора "Ингосстраха" Илья Соломатин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как будет работать это нововведение.

"Есть желание Центрального банка стандартизировать продукты, чтобы они были более понятны потребителям, и есть желание рынка показать, что ОСАГО – не единственный продукт, который нужно покупать, чтобы защитить свое имущество. Когда вы покупаете дополнительное расширение к ОСАГО, вы покупаете дополнение своей ответственности", – сказал он.

По словам Соломатина, этот подход является мировым трендом. "Эти пакеты позволяют сэкономить и потребителю, и страховщику, у которого сокращаются операционные расходы", – добавил он.

Речь идет, например, о расширении суммы покрытия, если водитель опасается, что может попасть в аварию с дорогим автомобилем, а суммы по ОСАГО на ремонт не хватит. Страховку можно будет расширять сколько угодно, водитель вправе дополнить полис множеством пунктов. При этом навязывать водителям услуги страховщики не имеют права.

1 июля страховые компании получили новые бланки полисов ОСАГО – пока их напечатали около 3 миллионов. На лицевой стороне бланка слева появилась широкая фигурная металлизированная нить, аналогичная нити на купюрах. На ней расположены повторяющиеся слова "ОСАГО" и ромбы, на просвет на нити можно прочитать слово "полис".

Выпуск новых бланков ОСАГО направлен на борьбу с подделками, которые довольно проблематично отличить от настоящих полисов без проведения специальных исследований. По различным данным, фальшивых страховок в России насчитывается не менее миллиона.