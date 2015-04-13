Фото: ТАСС/Василий Смирнов

Средняя ставка по программе льготного автокредитования составила 12,32 процента, сообщает пресс-служба Минпромторга России. За первую неделю работы программы от россиян поступило 11,3 тысячи заявок на приобретение автомобилей в кредит по льготной ставке.

Как уточняют в пресс-службе, всего была одобрена 6191 заявка, а по 884 договорам уже прошла оплата автомобилей. Выдача кредитов осуществляется через сеть дилерских центров, расположенных во всех регионах, от Дальнего Востока до Калининграда.

По состоянию на 5 апреля о намерении участвовать в программе льготного кредитования заявила 51 российская кредитная организация. Полный список участников опубликован на сайте Минпромторга России. Из федерального бюджета на программу до конца года будет выделено 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать до 200 тысяч автомобилей.

Отметим, что ставки по автокредитам на новые автомобили у российских банков составляют в среднем от 18,9 до 26,5 процента.

Программа льготного автокредитования стартовала в России 1 апреля. Она коснется машин, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей, а масса – 3,5 тонны. При этом автомобиль должен производиться в России.

В списке есть продукция "АвтоВАЗа" и ульяновские внедорожники, а также некоторые иномарки, которые собираются в нашей стране. Максимальный срок займа – три года.

При внесении предоплаты в размере не менее 20 процентов от стоимости машины ставка по кредиту будет снижена на субсидируемую государством сумму в размере 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора. Кредиты будут выдаваться до конца 2015 года сроком до 36 месяцев.

Подобная мера способна оживить российский авторынок, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

"Вы можете получить кредит по ставке: ставка банка минус две трети ключевой ставки Центробанка. То есть скидка составит 9,33 процента. Машина при этом должна подпадать под условия: автомобиль должен быть произведен в 2015 году, не раньше", – отметил Цыганков.

По словам обозревателя, прошлые программы помогли оживить рынок и дали стимул для развития, потому что кредиты на авто довольно дорогие, и не каждый может позволить себе купить импортную машину. Благодаря льготному кредитованию отечественные автомобили станут доступнее.

На программу льготного автокредитования возлагает большие надежды и дилерское сообщество.

"Мы надеемся, что в отличие от 2014 года программа себя оправдает. В планах на 2015 год – реализация порядка 250 тысяч дополнительных автомобилей за полгода действия программы льготного автокредитования", – сообщил M24.ru зампредседателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр" Валерий Макаев.

По его мнению, автолюбители в первую очередь будут отдавать предпочтение новым бюджетным авто и иномаркам с пробегом и только потом – отечественному автопрому.

По словам некоторых экспертов, ограничение суммы кредита может существенно снизить эффективность этой меры. "Ограничение стоимости автомобиля, который может участвовать в программе, одним миллионом рублей фактически оставит за ее рамками весь обширный сегмент кроссоверов, который является одним из столпов российского авторынка", – пояснила директор дилерского центра Hyundai Рольф Алтуфьево Мария Малинская.