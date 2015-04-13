Коэффициент умножить на тариф: сколько будет стоить ОСАГО

Фото: m24.ru

В России выросли цены на полисы ОСАГО. Насколько ощутимым станет подорожание и в чем кроются его причины, выяснило M24.ru.

С 12 апреля в стране повышаются базовые тарифы на полисы обязательного страхования как минимум на 40 процентов. При этом для страховщиков оставили "коридор" колебания цен в 20 процентов. Это значит, что базовый тариф может вырасти от 40 до 60 процентов в зависимости от аппетитов страховой компании.

До 12 апреля базовый тариф на легковушку, принадлежащую физическому лицу, составлял чуть более 2,5 тысяч рублей. Теперь он вырос до четырех тысяч рублей. Однако за такие деньги страховку в столице купить невозможно, ведь реальная стоимость полиса рассчитывается с учетом множества коэффициентов, которые в большинстве своем утяжеляют бремя автовладельца.

Сколько теперь стоит ОСАГО

В конце марта Центральный банк России опубликовал новые региональные коэффициенты для расчета ОСАГО. Они отражают степень прибыльности автострахования в разных субъектах федерации. Самые высокие коэффициенты установили для Мурманска и Челябинска — 2,1 (на столько умножают при расчете базовый тариф). На втором месте — Москва с коэффициентом 2. Дальше идут Питер — 1,8, Саратов — 1,6. А замыкает список Биробиджан — 0,6.

Кстати, Москва традиционно входит в список прибыльных регионов и дает страховщикам 19 процентов всех собираемых премий по ОСАГО, а доля мегаполиса в выплатах — около 17,5 процентов.

Умножаем базовый тариф на московский коэффициент и получаем около 8 тысяч рублей за полис.

Следующий коэффициент — возраст и стаж водителя. Если вы старше 22 лет и имеете права дольше трех лет, то коэффициент будет равен единице. В противном случае базовый тариф снова придется умножать:

при возрасте до 22 лет и стаже до трех лет — на 1,8 (14,4 тысячи рублей);

при возрасте до 22 лет и стаже свыше трех лет — на 1,6 (12,8 тысячи рублей);

при возрасте свыше 22 лет и стаже до трех лет — на 1,7 (13,6 тысячи рублей).

При этом надо учитывать, что если вы делаете страховку с ограничением - то есть водить машину могут только люди, указанные в полисе (от одного до пяти человек) - то при расчете берется возраст самого младшего водителя и стаж того из водителей, у которого он меньше остальных.

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Также стоимость полиса придется умножить на 1,8, если вы хотите сделать страховку без ограничений, которая позволяет пустить за руль кого угодно (конечно, обладающего правами). Предположим, что вы взрослый и опытный водитель — тогда ОСАГО без ограничений обойдется вам в 14,4 тысячи рублей.

На цену также влияет мощность двигателя: для машин от 50 до 70 "лошадей" тариф остается неизменным - 1, от 70 до 100 коэффициент составляет 1,1, от 100 до 120 — 1,2, от 120 до 150 — 1,4, а свыше 160 — 1,6.



Итого получается, что стоимость полиса ОСАГО для автомобиля мощностью от 70 до 100 лошадиных сил обойдется в сумму от 12080 до 15840 рублей без учета количества аварий или безаварийного периода

Также на стоимость полиса влияет наличие грубых нарушений. Цену ОСАГО придется умножить на полтора, если вы:

сообщили страховщику заведомо ложные сведения, которые помогли сэкономить на страховке;

исказили обстоятельства наступления страхового случая;

умышленно причинили вред жизни и здоровью потерпевшего;

скрылись с места ДТП;

в момент ДТП находились в нетрезвом состоянии т.д.

Правда, на страховку можно получить скидку по коэффициенту "бонус-малус" — за безаварийную езду. Каждый год без происшествий увеличивает размер этой скидки на 5 процентов. За 10 лет очень аккуратной езды можно заработать скидку в 50 процентов, вот только получать ее лучше всего у постоянного страховщика. При переходе в новую компанию ваши данные могут "потеряться" — такие случаи нередки. Но, если в ОСАГО вписаны несколько водителей, имеющих право на управление машиной, и один из них, например, имеет наименьшую скидку в 5 процентов (отец вписывает сына, который недавно водит авто), то коэффициент рассчитывается по самой минимальной скидке.

Мнение страховщика Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса ОСАО "Ингосстрах": "Рост стоимости полиса ОСАГО – это фактически вопрос двух-трех лишних баков бензина в год. К тому же в рамках системы "бонус-малус" аккуратные и опытные водители получат скидки за безаварийную езду и сохранят все свои привилегии. Наличие широкого тарифного коридора также позволит нам предлагать лучшие цены клиентам с хорошей страховой историей". Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса ОСАО "Ингосстрах": "Рост стоимости полиса ОСАГО – это фактически вопрос двух-трех лишних баков бензина в год. К тому же в рамках системы "бонус-малус" аккуратные и опытные водители получат скидки за безаварийную езду и сохранят все свои привилегии. Наличие широкого тарифного коридора также позволит нам предлагать лучшие цены клиентам с хорошей страховой историей".

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Почему дорожает ОСАГО?

Причиной столь резкого роста тарифов ОСАГО называют увеличение размера и правил предоставления страховых выплат при ДТП, которые вступили в силу 1 апреля этого года. Согласно нововведениям, теперь страховщики обязаны выплачивать компенсации за причинение вреда здоровью уже после постановки диагноза, не дожидаясь чеков от медучреждений.

При этом выплаты установлены за сам факт травмы, а за несколько травм они суммируются. Размер компенсаций за вред жизни и здоровью потерпевших увеличили со 160 до 500 тысяч рублей.

По расчетам специалистов Российского союза автостраховщиков, в среднем выплаты за вред здоровью теперь увеличатся в 4,5 раза — до 160 тысяч рублей вместе 35 тысяч в прошлом году.

Вообще же на протяжении многих лет страховые компании называют ОСАГО если не убыточным бизнесом, то по крайней мере не приносящим прибыли.

"Экономика": Что ждет страховщиков после повышения тарифов ОСАГО

По данным Банка России, за последние четыре года страховщики ни разу не выплачивали клиентам по ОСАГО больше 60 процентов собранных с них денег. Самым выгодным с этой точки зрения стал 2012 год, когда соотношение выплат к премии от ОСАГО составило 52,8 процентов. А самым тяжелым стал прошлый год — 59,8 процентов.

Однако отсутствие прибыли по обязательному страхованию объясняется издержками компаний на судебные тяжбы.

"Четверть страховых случаев рассматривается в судах. Это невероятная нагрузка на судебную систему и другие государственные институты. ОСАГО можно было бы и закрыть, просто посчитав издержки, связанные с судебным оформлением случаев", — рассказал в беседе с телеканалом "Москва 24" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

По словам директора дирекции розничного бизнеса ОСАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, повышение тарифов не поможет решить проблему убыточности ОСАГО.

"Говорить о полном выводе рынка из кризиса пока рано — изменения не учитывают такие факторы, как возмещение ущерба транспортному средству по решению Пленума Верховного суда и планируемое повышение стоимости запчастей и материалов, прописанной в справочниках Единой методики расчета ущерба транспортных средств. На убыточность сектора будут по-прежнему оказывать давление инфляционные тенденции, изменения валютных курсов, а также общая неблагоприятная макроэкономическая ситуация", — рассказал он M24.ru.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

При этом в федерации автовладельцев России не считают рост тарифов обоснованным. По словам координатора организации Андрея Филина, там уже подготовили жалобу в администрацию президента на страховщиков, которые повышают тарифы.

"У нас нет того качества, которое должно быть. В Европе стоимость ОСАГО примерно такая же — около 110 евро на Audi A6. Но уровень сервиса у нас в разы хуже, и каждая четвертая страховая выплата неправильная. Я был бы рад, если бы тарифы остались на прежнем уровне, а уровень сервиса поднялся бы, как это и должно быть", — рассказал Филин M24.ru.

По его словам, в России не хватает эталона страховой компании, которая могла бы задавать тон другим участникам рынка.

"Сколько у нас страховых компаний — а уровень сервиса примерно одинаковый. У нас есть институт страховых агентов, есть люди, которые умеют общаться с клиентами, но у нас нет маяка, эталона, на который можно равняться", —отметил он.

Сами страховщики уверены, что новые тарифы помогут им поднять качество работы с клиентами.

"Главный посыл апрельских изменений в ОСАГО — повышение качества этого вида страхования. По итогам прошлого года сегмент показал убыточность во многих регионах страны, в результате чего страховщики были вынуждены повышать тарифы на другие виды страхования, а страхователи столкнулись с проблемами доступности полисов, многочасовыми очередями и низким качеством урегулирования страховых случаев. Можно прогнозировать, что повышение тарифа позволит нормализовать ситуацию на рынке и решить данные вопросы даже в самых проблемных регионах", — добавил Виталий Княгиничев.

Напомним, в прошлый раз базовый тариф ОСАГО поднимали 1 октября 2014 года, тогда он был увеличен на 23%.