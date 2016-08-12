Водителя задержали при попытке дать взятку сотруднику ДПС

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

сотрудники ДПС в центре Москвы задержали автовладельца, который пытался дать им взятку, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел 9 августа в районе дома на Садовой Спасской улице. Сотрудник ДПС остановил автомобиль "Ford" с нечитаемыми номерными знаками. В ходе проверки водительского удостоверения у водителя выяснилось, что их срок действия закончился.

При составлении протокола водитель предложил сотруднику ДПС "урегулировать" вопрос на месте за вознаграждение в 6 тысяч рублей. Ему неоднократно было сказано, что данные действия являются противоправными. Однако он проигнорировал замечания и положил деньги в карман правой передней двери служебного автомобиля. После этого мужчина был задержан.

Задержанным оказался уроженец Саратовской области 1988 года рождения. Его доставили полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое взяточничество". Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.