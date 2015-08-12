Водителям-новичкам могут ограничить мощность двигателей до 100 л. с.

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В Совете федерации предложили ввести радикальные ограничения для водителей-новичков. Им запретят ездить на автомобилях с двигателями мощностью более 100 лошадиных сил. О подготовке соответствующего законопроекта сообщает телеканал "Москва 24".

"Для водителей, имеющих стаж до трех лет, мощность двигателя автомобиля не должна превышать 100 лошадиных сил", - заявил автор инициативы сенатор Владимир Полетаев.

По его словам, вероятность ДТП для начинающих водителей в 1,6 раза выше, чем для водителей, стаж которых более четырех лет.

"Основная причина всех аварий с участием новичков - несоответствие скорости движения условиям конкретной ситуации на дороге", - считает сенатор.

Также он предложил ввести градацию водительских прав от "новичка" до "профессионала".

Напомним, ранее сенаторы попросили правительство рассмотреть возможность снижения скорости движения автомобилей в городах до 50 километров в час. По их мнению, такие меры позволят "сократить количество ДТП и уровень смертности на дорогах, а также могут способствовать уменьшению числа пробок и улучшению экологической ситуации, особенно в крупных городах".

Отметим, что столичные власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час. При этом ограничивать скорость автомобилей в пределах Бульварного кольца до 40 км/час не планируется.

Также в МВД предложили запретить водителям со стажем менее двух лет ездить на загородных дорогах со скоростью больше 70 км/час.

Согласно поправкам ведомства, молодым водителям нельзя будет перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также буксировать другие машины. Законопроект содержит ограничения и для неопытных мотоциклистов. Им запретят перевозить пассажиров.