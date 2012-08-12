Полицейские задержали пьяного водителя после 10 минут погони

ИТАР-ТАСС

В ночь на воскресенье на юго-востоке столицы после десятиминутной погони и вынужденной стрельбы по колесам полицейским удалось задержать водителя Mercedes, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

Инцидент произошел в Новоселенском переулке около пяти утра. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудники ОВО Центрального округа в ходе патрулирования увидели автомобиль Mercedes, который выехал на встречную полосу. На требование остановиться водитель иномарки не отреагировал", - сказал представитель ведомства.

Стражам порядка пришлось преследовать нарушителя десять минут и применить оружие. После попадания по колесам машины водителя удалось задержать.