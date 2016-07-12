В Москве создадут рабочую группу для легализации тюнинга

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве создадут рабочую группу для обсуждения проблем и легализации тюнинга автомобилей. Такое решение приняли участники круглого стола в московском управлении ГИБДД.

Автоэксперт Роман Гуляев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие изменения необходимо внести в законодательство для легализации тюнинга.

"Сейчас техрегламенты фактически запрещают любое несанкционированное изменение конструкции автомобиля. Проблема может быть с любым элементом. Нужно определить, в какие детали можно вносить изменения, а в какие нет. Также необходимо решить, кто должен это делать: специальный сервис или любой гараж – чтобы после всех изменений автомобиль соответствовал всем требованиям безопасности", – сказал он.

В группу войдут наиболее активные участники рынка тюнинг-бизнеса, жители Москвы, сотрудники столичного управления ГИБДД, эксперты центра технической экспертизы автомобильного и автомоторного института НАМИ.

Ранее на сайте "Российской общественной инициативы" был открыт сбор подписей под требованием упростить правила переоборудования машин. Автовладельцы недовольны тем, что их штрафуют и запрещают эксплуатировать машины.