12 мая 2017, 16:55

Транспорт

Более 250 машин без номеров отправили на спецстоянки за последние 12 дней

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На спецстоянки ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в период с 29 апреля по 11 мая переместили 270 автомобилей без государственных регистрационных знаков, сообщает пресс-служба АМПП.

За неполные две недели в местах работы по перемещению неопознанных машин ситуация улучшилась, подчеркнул руководитель АМПП Александр Гривняк.

Сотрудники правоохранительных органов и инспекторы МАДИ могут принять решение о перемещении таких автомобилей из 400-метровой зоны от мест массового скопления людей. Речь идет об остановках общественного транспорта, станциях метро, парках и скверах. Машины без номеров отправляют на охраняемые стоянки, где их проверяют полицейские.

При этом на стоянки могут попасть автомобили как без номеров, так и с нечитаемыми регистрационными знаками.

автомобили спецстоянки АМПП

