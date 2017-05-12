Полный бак: что происходит с ценами на бензин

Цены на заправках снова подросли, сообщает телеканал "Москва 24".

Москвичка Евгения вспоминает, что когда она получала права, заправить полный бак можно было на тысячу рублей. Теперь ей приходится тратить в два раза больше, а думать о покупке нового автомобиля Евгения перестала окончательно.

Цены растут в среднем на 10–30 копеек в месяц и автомобилисты подозревают владельцев АЗС в том, что они завышают стоимость топлива.

На разных заправках цены отличаются не сильно, при этом нельзя сказать, что в центре Москвы топливо дороже, чем на окраине. Аналитики считают, что удобное расположение заправки и большой поток машин приводят к росту цен на табло.

При этом специалисты советуют не заправляться на станциях, где цены совсем уж низкие – скорее всего топливо там некачественное.

При цене в 37 рублей десятилитровая канистра бензина обойдется в 370 рублей, но нефтяники получат с нее только 10 процентов, так как самой нефти в бензине примерно столько же – из-за этого нефтяные котировки почти не влияют на стоимость готового топлива.

Наибольшая часть этих денег попадет в казну – с десяти литров государство получит 220 рублей. Остальные составляющие стоимости – это расходы на логистику, содержание АЗС и прочее, так что сами заправщики зарабатывают на проданной чашке кофе гораздо больше, чем на топливе.

"Если мы видим, что какая-то нефтяная компания не выполняет требования по бирже, мы даем ей рекомендации", – заявил начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин. Он заверил, что каждый день ведомство ведет кропотливую работу по надзору за заправками, чтобы те не завышали цены.

Сделать стоимость топлива копеечной можно только в том случае, если государство станет субсидировать ТЭК из казны, но такого не произойдет – сейчас казна скорее пустеет, чем пополняется.

Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский рассказал, что цена на бензин вырастет в любом случае – если государство захочет увеличить акцизы, на топливо вырастет спрос или ФАС начнет менее активно следить за возможными сговорами на рынке.