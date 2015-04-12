Федерация автовладельцев России собирает подписи против повышения тарифов ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Федерация автовладельцев России (ФАР) собирает подписи против повышения тарифа ОСАГО на 40 процентов. За четыре дня собрано 90 тысяч подписей, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" глава федерации Сергей Канаев.

"Даже с учетом повышения курса доллара, удорожания запчастей мы рассчитали, что на конец 2015 года у страховщиков останется порядка 25 миллиардов в запасе. Поэтому сегодняшнее повышение тарифов ОСАГО нам кажется не совсем корректным", – добавил Канаев.

Напомним, с 12 апреля минимальный базовый тариф ОСАГО подорожал на 40 процентов. Это связано с увеличением размера страховой выплаты за вред жизни и здоровью потерпевших до 500 тысяч рублей (было – 160 тысяч).

Все виды травм теперь оценены в соответствии с их тяжестью и собраны едином каталоге. Так, простой синяк оценили в 250 рублей, при переломе челюсти или носа пострадавшему выплатят от 15 до 25 тысяч рублей, а при вывихе плеча он получит 75 тысяч рублей.

На цену ОСАГО также повлияло подорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля.

Ранее сообщалось, что тарифы ОСАГО у разных компаний смогут различаться на 20 процентов вместо прежних 5 процентов.

В конце февраля правительство упростило схему выплат по ОСАГО. Теперь россиянам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы получить компенсацию. Для того, чтобы получить выплаты, нужно предоставить лишь медицинские справки и документы, подтверждающие факт дорожно-транспортного происшествия.

Указанный размер ставки не станет конечной ценой полиса. Это своего рода "минимальная цена", которую автовладелец выложит за страховой полис, действующий в течение года при отсутствии повышающих коэффициентов. В частности, по минимальной ставке будут платить водители, постоянно пользующиеся услугами одной и той же страховой компании, не совершавшие аварий (так называемый коэффициент безаварийности) и имеющие большой водительский стаж.