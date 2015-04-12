Базовые тарифы ОСАГО выросли на 40 процентов

C сегодняшнего дня повышается стоимость ОСАГО. Минимальный базовый тариф подорожает на 40 процентов.

Это связано с увеличением размера страховой выплаты за вред жизни и здоровью потерпевших до 500 тысяч рублей. На цену ОСАГО также повлияло подорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля, передает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что тарифы ОСАГО у разных компаний смогут различаться на 20 процентов вместо прежних 5 процентов.

Добавим, с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей (было – 160 тысяч). Новые выплаты за вред здоровью станут особенно затратными для страховых компаний.

Все виды травм оценены в соответствии с их тяжестью и собраны едином каталоге. Так, простой синяк оценили в 250 рублей, при переломе челюсти или носа пострадавшему выплатят от 15 до 25 тысяч рублей, а при вывихе плеча он получит 75 тысяч рублей. Еще одна причина подорожания полиса - рост цен на ремонт импортных машин.

В конце февраля правительство упростило схему выплат по ОСАГО. Теперь россиянам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы получить компенсацию. Для того, чтобы получить выплаты, нужно предоставить лишь медицинские справки и документы, подтверждающие факт дорожно-транспортного происшествия.

Указанный размер ставки не станет конечной ценой полиса. Это своего рода "минимальная цена", которую автовладелец выложит за страховой полис, действующий в течение года при отсутствии повышающих коэффициентов. В частности, по минимальной ставке будут платить водители, постоянно пользующиеся услугами одной и той же страховой компании, не совершавшие аварий (так называемый коэффициент безаварийности) и имеющие большой водительский стаж.