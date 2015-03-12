Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2015, 13:21

Транспорт

Завод Volkswagen в Калуге прекратил сборку трех моделей Audi

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Автоконцерн Volkswagen прекратил сборку трех моделей Audi на заводе в Калуге с 2015 года. Речь идет о кроссоверах Q5 и Q7, а также хетчбэке A7, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского представительства компании.

Соответствующее решение было принято "исходя из нужд компании и целесообразности производства", пояснил представитель Volkswagen. "Такое явление среди автопредприятий довольно распространено", - добавил он.

Сейчас на калужском заводе продолжается крупноузловая сборка Audi моделей А6 и А8 (седаны). Их стоимость – от 2 миллионов рублей и от 4,9 миллиона рублей соответственно.

Ссылки по теме


Отметим, что собирать автомобили Audi Q3, Q5, A6, A7 и A8 на заводе Volkswagen в Калуге начали в 2013 году. Все детали для сборки в Калугу поставляются из Германии.

Ранее компания сообщала, что в России методом крупноузловой сборки может собираться до 10 тысяч автомобилей Audi в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году российские продажи Audi упали на 6 процентов по сравнению с 2013 годом (до 34 тысяч проданных автомобилей), в январе – феврале 2015 года – на 23 процента.

Немецкий концерн Volkswagen является одним из крупнейших автопроизводителей в Европе. В его состав входят такие бренды, как Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, MAN и Scania.

Напомним, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2015 года сократились на 37,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Сильнее всего упали продажи автомобилей Porsche. Их россияне стали покупать меньше на 119 процентов (174 против 381 в феврале прошлого года). Также значительно – на 78 процентов – "просели" продажи машин Ford (1,3 тысячи против 6,3 тысяч). На 74 процента снизился спрос на Chevrolet: в феврале 2014 года их было приобретено более 12,4 тысячи, а в этом – всего 3,2 тысячи.

Менее всего упали продажи Hyundai – на 5 процентов, а также KIA и BMW – на 6 процентов.

Крупноузловая сборка – это совокупность инженерно-технических операций по соединению и фиксации деталей транспортного средства. Впервые такой вид сборки автомобилей осуществила компания Ford в 1922 году.

Обычно на предприятие, которое занимается крупноузловой сборкой, привозят основные части будущей машины (кузов, шасси, двигатель, трансмиссию), а также колеса и детали салона.

После сборки и прохождения контрольных процедур автомобиль отправляют в салоны дилеров.

По итогам прошлого года продажи легковых автомобилей в столице упали на 17,1 процента. По всей страны темп падения продаж составил 10 процентов. Снижение наблюдалось во всех классах, кроме представительского.

автомобили производство Audi Калуга

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика