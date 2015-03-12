Завод Volkswagen в Калуге прекратил сборку трех моделей Audi

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Автоконцерн Volkswagen прекратил сборку трех моделей Audi на заводе в Калуге с 2015 года. Речь идет о кроссоверах Q5 и Q7, а также хетчбэке A7, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского представительства компании.

Соответствующее решение было принято "исходя из нужд компании и целесообразности производства", пояснил представитель Volkswagen. "Такое явление среди автопредприятий довольно распространено", - добавил он.

Сейчас на калужском заводе продолжается крупноузловая сборка Audi моделей А6 и А8 (седаны). Их стоимость – от 2 миллионов рублей и от 4,9 миллиона рублей соответственно.

Отметим, что собирать автомобили Audi Q3, Q5, A6, A7 и A8 на заводе Volkswagen в Калуге начали в 2013 году. Все детали для сборки в Калугу поставляются из Германии.

Ранее компания сообщала, что в России методом крупноузловой сборки может собираться до 10 тысяч автомобилей Audi в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году российские продажи Audi упали на 6 процентов по сравнению с 2013 годом (до 34 тысяч проданных автомобилей), в январе – феврале 2015 года – на 23 процента.

Немецкий концерн Volkswagen является одним из крупнейших автопроизводителей в Европе. В его состав входят такие бренды, как Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, MAN и Scania.

Напомним, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2015 года сократились на 37,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Сильнее всего упали продажи автомобилей Porsche. Их россияне стали покупать меньше на 119 процентов (174 против 381 в феврале прошлого года). Также значительно – на 78 процентов – "просели" продажи машин Ford (1,3 тысячи против 6,3 тысяч). На 74 процента снизился спрос на Chevrolet: в феврале 2014 года их было приобретено более 12,4 тысячи, а в этом – всего 3,2 тысячи.

Менее всего упали продажи Hyundai – на 5 процентов, а также KIA и BMW – на 6 процентов.

Крупноузловая сборка – это совокупность инженерно-технических операций по соединению и фиксации деталей транспортного средства. Впервые такой вид сборки автомобилей осуществила компания Ford в 1922 году. Обычно на предприятие, которое занимается крупноузловой сборкой, привозят основные части будущей машины (кузов, шасси, двигатель, трансмиссию), а также колеса и детали салона. После сборки и прохождения контрольных процедур автомобиль отправляют в салоны дилеров.



По итогам прошлого года продажи легковых автомобилей в столице упали на 17,1 процента. По всей страны темп падения продаж составил 10 процентов. Снижение наблюдалось во всех классах, кроме представительского.