Land Rover Freelander 2: занимательная футурология

"Москва рулит": Land Rover Freelander 2

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует новый Land Rover Freelander 2, выпущенный ограниченным тиражом, и рассуждает о будущем британской компании.

Английские маркетологи выпустили на российский рынок автомобиль Land Rover Freelander 2 Dynamic Black. По сути это тот же второй "Фрилэндер", но с некоторыми изменениями и лимитированным тиражом в 120 машин для нашего рынка. Внешне отличить его несложно: панорамный люк, новые галогенные фары со светодиодами и 18-дюймовые 10-спицевые легкосплавные диски с контрастной окраской. Но внутри это тот же второй "Фрил", только руль перекочевал с Discovery вместе со всеми функциональными кнопками, к которым еще нужно привыкнуть. Перекочевали и дизайнерские полоски сигнала, на которые никогда в жизни не попадешь в экстремальной ситуации. Впрочем, это все лирика. А вот тот факт, что руль переехал в эту модель именно с Discovery может сказать о многом... если знаешь, где копать.

Фото: Анастасия Трегубова

Достаточно влиятельное английское автомобильное издание Auto Express поделилось с читателями планами компании Land Rover по реструктуризации модельной линейки. И вот что мы – потенциальные покупатели – будем иметь уже в ближайшем будущем.

Судя по всему, в Land Rover решили окончательно избавиться от "лишних" брендов, сократив модельный ряд. Как ранее заявил топ-менеджер британского производителя Джон Эдвардс, компания зиждется только "на трех культовых марках: Range Rover, Discovery и Defender". Поэтому совсем скоро англичане откажутся от имени Freelander, которое не нужно для дальнейшего развития фирмы.

С первой культовой маркой - Range Rover - все понятно. Это недешевые и действительно люксовые автомобили, и здесь все останется практически без изменений. Разве что скоро свет увидит еще более дорогой Range Rover Ultimate.

Фото: Анастасия Трегубова

С двумя другими направлениями не все так однозначно. Хорошо, не станет "Фрилэндера", что же будет вместо него? Британцы пишут, что преемник Freelander будет построен на удлиненной платформе модели Evoque и появится на рынке к концу следующего года. Он будет называться… правильно, Discovery!

По предварительным данным, в линейку будущего Discovery войдут четыре модификации. Две из них — с пятью и семью посадочными местами — станут преемниками "Фрилендера", а другие заменят нынешний Discovery.

Также не исключается появление базового компактного кроссовера, габаритная длина которого не превысит четырех метров. Но в чем сомневаться не приходится, так это в том, что все они будут выполнены в стиле Evoque.

Переходим к "Защитнику", он же Defender. Напомню, что не так давно компания Land Rover уже отказалась от идеи заменить модель Defender новым семейством брутальных внедорожников. Причина банальна: отсутствие денег в индийской корпорации Tata, которая владеет английским брэндом Land Rover. Нынешние Defender все равно снимут с производства - модель никак не удается подогнать под ужесточающиеся европейские требования по безопасности и уровню выбросов.

Фото: Анастасия Трегубова

Что мы имеем в сухом остатке: может, и имеет смысл покупать Land Rover Freelander 2, ведь совсем скоро, лет через сорок, эта машина станет коллекционной. Как-никак, последняя версия "Фрилэндера". Впрочем, до этого времени еще нужно дожить как нам, так и "Лэнд Роверу". Причем в английском внедорожнике я уверена значительно меньше – достаточно вспомнить их "надежность", которая уже давно стала притчей во языцех.

Анастасия Трегубова