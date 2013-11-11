Вязкое или не очень: выбираем зимнее автомасло

Фото: ИТАР-ТАСС

Моторное масло играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля - от него зависит срок службы двигателя. Важнейшим свойством масла является вязкость. Она уменьшается с ростом температуры и наоборот. Если вязкость масла, давление в системе смазки при работе двигателя будет недостаточным, и износ трущихся деталей ускорится. Чрезмерно вязкое масло при отрицательных температурах может привести к тому, что стартер не провернет двигатель, то есть в сильный мороз машина попросту не заведется. Как правильно выбрать автомасло, выяснило сетевое издание M24.ru.

Секрет автомасел - в вязкости

По величине вязкости и ее изменениям в зависимости от температуры масла разделяют на:



обладающие небольшой вязкостью для обеспечения холодного пуска двигателя при низких температурах, но не обеспечивающие надежного смазывания в летних условиях эксплуатации;

обладающие большой вязкостью и надежно смазывающие двигатель при высоких температурах, но не обеспечивающие холодного пуска при температуре воздуха ниже 0°С;

всесезонные масла, при низких температурах обладающие вязкостью зимних, а при высоких — летних.

Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров. Таким образом, выбирая масло, во-первых, нужно руководствоваться инструкциями автопроизводителя (какие жидкости рекомендуется использовать для данной марки авто). Во-вторых, нужно определиться с вязкостью заливаемого масла. Специально для этого Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает свойства того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя безопасна, при условии что производитель допустил моторное масло с соответствующими параметрами к использованию в конкретном двигателе.

Как расшифровать обозначения на автомасле?

Прокачиваемость - способность масляного насоса прокачать масло при минимальной температуре.

Проворачиваемостъ - способность стартера проворачивать двигатель при минимальной температуре.

Класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры, в котором масло обеспечит проворачивание двигателя стартером (первая колонка слева), прокачивание масла насосом под давлением по смазочной системе двигателя при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (вторая слева колонка), и надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме.

Классификация подразделяет моторные масла на шесть зимних классов (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних (20, 30, 40, 50 и 60). В этих рядах большим числам соответствует большая вязкость. Всесезонные масла, пригодные для круглогодичного применения, обозначают сдвоенным номером, один из которых указывает зимний, другой — летний класс, например, SAE 5W-30 или 10W-40, 15W-40, 20W-50 и т.п.

Классификация SAE J 300 APR 97 для зимних масех устанавливает максимальные значения динамической вязкости при низких температурах и минимальные значения кинематической вязкости при 100°С. Для летних масех установлены пределы кинематической вязкости при 100°С и минимальные значения динамической вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1.

Всесезонные масла отвечают требованиям к одному из зимних и к одному из летних масел одновременно, т. е. обладают очень пологой зависимостью вязкости от температуры. Это достигается загущеннием маловязких масел специальными макрополимерными присадками, повышающими индекс вязкости, иначе говоря, загущающими масло в области высоких температур больше, чем в области низких температур, и (или) использованием синтетических компонентов в качестве основы масла.





Как подготовить автомобиль к зимнему сезону

На упаковке автомасла расположены несколько цифр, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое как правило и используют все автолюбители). Расшифровать эту надпись можно так:

5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это минимальная температура автомасла, при которой насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.

Если отнять от этой же цифры 35, то мы получим минимальную температуру "проворачиваемости" двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще, и стартеру сложнее провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр. Реальная картина зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя авто.

Если вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С, по этому параметру вам подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии ваши стартер и аккумулятор. Если они уже слегка подуставшие, им, безусловно, будет легче завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем на 15W-40.

Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это или плохо именно для вашего мотора, знает только производитель автомобиля.

Какая вязкость лучше подходит для двигателя?

Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах, тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если вы зальете в свой "гражданский мотор" спортивное масло, он станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот: вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.

Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.

Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы. А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять подобное автомасло просто опасно. При высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения, становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.

Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.

В свою очередь при завышенной вязкости масла двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, отчего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры напрямую влияют на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.

Оксана Загребнева