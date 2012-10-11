Форма поиска по сайту

11 октября 2012, 18:36

Рядом с ТЦ "Город" в Лефортово взорвался автомобиль

Рядом с торговым центром "Город", расположенном в районе Лефортово, загорелся, а затем взорвался автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Подробности инцидента устанавливают полицейские

Рядом с торговым центром "Город", который расположен в районе Лефортово произошло ЧП. Прямо на проезжей части загорелся, а затем взорвался автомобиль. Пожар и взрыв удалось заснять на камеру одному из наших зрителей.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

Движение около ТЦ "Город" было временно затруднено. К данному моменту движение удалось полностью восстановить.

