Самыми популярными автомобилями у москвичей оказались внедорожники

Доля внедорожников на московском авторынке составила 44%

Почти половина столичного авторынка приходится на внедорожники и кроссоверы. По данным агентства "Автостат", доля этого сегмента в городе составляет 44 процента. Главный редактор журнала “Тест-драйв” Максим Ракитин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему эти автомобили по-прежнему популярны у жителей мегаполиса.

"Люди хотят иметь универсальные автомобили. Дачники, поклонники экстремальных видов спорта, любители велосипедов хотят, чтобы их автомобиль отвечал очень многим требованиям. Они выбирают такую машину, в которую можно поместить все и которая проедет практически везде", – пояснил он.

Не менее важную роль играет стереотип о том, что кроссовер свидетельствует о высоком статусе водителя, добавил эксперт.

По данным "Автостата", с начала года внедорожники и кроссоверы купили себе более 42 тысяч москвичей. При этом лидер продаж на столичном рынке сменился, паркетник Toyota RAV4 потеснил с первой ступени модель Renault Duster. Замыкает тройку кроссовер Nissan X-Trail. Также в пятерку лидеров вошли Kia Sorento и Nissan Qashqai.

На втором месте по популярности у москвичей автомобили В-класса. Они составляют около 25 процентов от всех машин. С-класс выбирает примерно 13 процентов автолюбителей.

Ранее аналитики агентства пришли к выводу, что по итогам года продажи новых автомобилей в стране снизятся на 13–14 процентов. Еще в первом полугодии 2013 года в России было продано порядка 1,2 миллиона новых автомобилей, а в январе–июне прошлого – всего 600 тысяч.