ЕР предложила отменить предварительную оплату эвакуации автомобиля

Фото: m24.ru

В Москве автовладельцам могут разрешить забирать свои эвакуированные машины без предъявления квитанций об оплате расходов по их перемещению и хранению на штрафстоянке. Соответствующий законопроект одобрен фракцией партии "Единая Россия" в Мосгордуме, сообщает Агентство "Москва".

"Предлагаю обратиться к председателю Мосгордумы и попросить инициировать внеочередное заседание Думы, чтобы оперативно рассмотреть данный вопрос. Если мы оперативно поработаем, то к концу июля данный закон вступит в силу", – сказал глава фракции Андрей Метельский.

Законопроект ранее внес на рассмотрение Мосгордумы мэр города Сергей Собянин.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, существующий порядок возврата автомобиля создает владельцам определенные неудобства и не позволяет оперативно забрать машину. "Основной целью перемещения является улучшение транспортной ситуации в городе, а не получение прибыли, поэтому срок оплаты расходов не имеет принципиального значения", – говорится в материале.

В соответствии с действующим порядком владелец перемещенного транспортного средства для его возврата обязан оплатить расходы на перемещение и хранение транспортного средства и предоставить документы, подтверждающие право на управление транспортным средством.

В случае принятия законопроекта автовладелец сможет оплатить стоимость перемещения и хранения машины в течение определенного срока.